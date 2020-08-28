В Лозовой из-за забытой на плите кастрюли едва не случился пожар: на месте работали спасатели

28 августа 2020 г. 10:22
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В Лозовском районе Харьковщины из-за неосмотрительности хозяев квартиры во время приготовления пищи едва не произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 27 августа о 11:36 спасателям поступила информация о том, что в городе Лозовая, м-н 2, дом 14, из окна четвертого этажа идет дым.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели сильное задымление в указанной квартире.

С помощью пожарной автолестницы пожарные через балкон попали в квартиру. На кухне они обнаружили оставленную без присмотра на включенной плите кастрюлю, которая и вызвала такое большое задымление.

Спасатели выключили плиту и проветрили помещение. Пожар был предотвращен.

 

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