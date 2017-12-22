В Лозовой мужчина застрелился, убегая от полиции

22 декабря 2017 г. 19:21
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22 декабря в 1:39 в Лозовской отдел полиции  поступило сообщение о том, что в доме на территории микрорайона неизвестный пытается демонтировать электросчетчик.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по указанному адресу полицейские не обнаружили технических повреждений электросчетчиков, также не увидели людей, которые могли бы совершать преступление.

Сотрудники полиции вышли на улицу и продолжили осмотр прилегающей к дому территории. В это время из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, помчался в другое здание, у которого выстрелил себе в голову. Бригадой скорой медицинской помощи в бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован в отделение реанимации. Во время операции он умер.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Пострадавших среди правоохранителейнет. Табельное огнестрельное оружие работниками полиции не применялась.

Полицейские установили личность погибшего. Это житель ранее судимый житель Лозовой 1973 года рождения.

Указанное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.

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