 

В Лозовой на свалке нашли труп 40-летней женщины

02 сентября 2019 г. 11:10

Информация об обнаружении на свалке тела женщины c резаной раны шеи, поступила в полицию 2 сентября около 6:35. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и эксперты.

Полицейским удалось оперативно установить личность погибшей. Ей оказалась 40-летняя местная жительница.

Сейчас полицией осуществляются неотложные следственные и розыскные мероприятия для установления свидетелей происшествия и всех обстоятельств преступления.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.