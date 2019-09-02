В Лозовой на свалке нашли труп 40-летней женщины

Информация об обнаружении на свалке тела женщины c резаной раны шеи, поступила в полицию 2 сентября около 6:35.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и эксперты.

Полицейским удалось оперативно установить личность погибшей. Ей оказалась 40-летняя местная жительница.

Сейчас полицией осуществляются неотложные следственные и розыскные мероприятия для установления свидетелей происшествия и всех обстоятельств преступления.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.