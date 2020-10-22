В Лозовой неизвестные ночью сожгли автомобиль кандидату в депутаты

В городе Лозовая на Харьковщине сегодня ночью загорелся автомобиль «Suzuki Vitara», который был припаркован возле жилого многоэтажного дома №70, 4-го микрорайона.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила спасателям 22 октября в 3:03.

На момент прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачен огнем на площади около 6 кв.м.

В 3:19 пожар был локализован, а в 03:25 полностью ликвидирован.

Причину его возникновения устанавливают.

Как сообщили в Харьковской территориальной организации "Европейской Солидарности", сгоревшая машина принадлежит кандидату от "Европейской Солидарности" Сергею Кобе.

«Никто не пострадал, однако транспортное средство существенно повреждено огнем. По факту поджога уже открыто уголовное производство.

Европейская Солидарность расценивает это как преднамеренный поджог, связанный с политической деятельностью нашего кандидата», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Сергей Коба неоднократно получал угрозы в свой адрес.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сгоревший автомобиль «Suzuki Vitara» принадлежит 50-летнему мужчине. В последнее время транспортным средством пользовался 41-летний брат владельца. Известно, что он является кандидатом в депутаты Лозовского городского совета.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время ведется следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастные к нему лица.