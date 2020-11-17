В Лозовой ночью горел автомобиль: предполагают поджог

В Лозовой ночью неизвестные подожгли автомобиль, стоявший на улице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 ноября в 2:54 пожарным поступило сообщение о том, что в Лозовой на улице Михаила Грушевского горит легковой «Hyundai i20», который был припаркован возле жилого дома №8.

На момент прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачен огнем на площади около 4 кв.м.

Также пламенем был поврежден легковой автомобиль «Toyota Rav 4» на площади 1 кв.м. – на нем оплавилась краска.

В 3:10 пожар спасатели локализовали, а в 3:26 полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара, по данным ГСЧС, - занесение открытого источника огня.

Как сообщили в полиции, по данному факту открыто уголовное дело о поджоге.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о возгорании автомобиля «Hyundai» поступила правоохранителям 17 ноября около 3:30 от дежурного диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Полицейские установили, что автомобиль принадлежит 26-летней женщине.

В результате пожара огнем были повреждены моторный и багажный отсеки автомобиля «Hyundai» и частично автомобиль «Toyota», припаркованный рядом.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.