В Лозовой ночью горел дом: есть погибший

26 октября в 3:15 спасателям поступила информация о пожаре в частном жилом доме в Лозовой, на улице Виноградной, 12.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огнем почти полностью был охвачен жилой дом.

Площадь пожара составила около 45 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1975 года рождения.

В 4:05 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 7:27 - ликвидировали.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.