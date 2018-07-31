В Лозовой обнаружили убитого военного

На территории военной части в Лозовой на Харьковщине в понедельник, 30 июля, нашли тело военнослужащего-контрактника, проходившего службу в батальоне "Донбасс Украина".
Об этом OBOZREVATEL сообщил источник - бывший боец этого батальона.
По его словам, мужчина пропал еще в четверг.
Спустя несколько дней его тело обнаружили в колодце со следами насильственной смерти.
"Горло перерезано", - говорит он.
Погибшему было 23 года.
Из одежды на мужчине были лишь военные штаны.
На теле погибшего якобы обнаружили две раны на шее, ушибы грудной клетки и признаки разложения мягких частей тела.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, нформация о происшествии поступила в полицию 30 июля.
На месте работники полиции обнаружили тело погибшего в канализационном коллекторе на территории военной части.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Труп военного направили в морг для установления причин смерти.