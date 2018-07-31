В Лозовой обнаружили убитого военного

На территории военной части в Лозовой на Харьковщине в понедельник, 30 июля, нашли тело военнослужащего-контрактника, проходившего службу в батальоне "Донбасс Украина".

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник - бывший боец этого батальона.

По его словам, мужчина пропал еще в четверг.

Спустя несколько дней его тело обнаружили в колодце со следами насильственной смерти.

"Горло перерезано", - говорит он.

Погибшему было 23 года.

Из одежды на мужчине были лишь военные штаны.

На теле погибшего якобы обнаружили две раны на шее, ушибы грудной клетки и признаки разложения мягких частей тела.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, нформация о происшествии поступила в полицию 30 июля.

На месте работники полиции обнаружили тело погибшего в канализационном коллекторе на территории военной части.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Труп военного направили в морг для установления причин смерти.