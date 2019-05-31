В Лозовой подросток умер из-за наркотиков: открыто уголовное дело

31 мая 2019 г. 10:27
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 мая поступила информация о том, что в доме по улице Абросимова умер 17-летний подросток.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что парень пришел в гости к своему 18-летнему товарищу и принес с собой наркотики, которые они вместе приняли. Через некоторое время ребята заснули. Проснувшись, хозяин дома пытался разбудить гостя, но не смог этого сделать. В это время домой вернулась его мать, которая и вызвала скорую помощь.

Врачи констатировали смерть 17-летнего парня. Тело умершего направлено в морг для установления причины смерти.

18-летнему парню также стало плохо. Его доставили в больницу с подозрением на отравление наркотическими веществами. Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой «несчастный случай».

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