В Лозовой провизоры без рецепта продавали таблетки с кодеином

18 апреля 2019 г. 10:28
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Лозовская прокуратура утвердила обвинение заведующему и двум кассирам сети аптек, подозреваемым в нарушении установленных правил продажи наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области,  работники сети аптек систематически продают наркосодержащие лекарства без рецепта. В частности, в конце прошлого года проведен ряд оперативных закупок и в трех разных торговых точках фармацевты без колебаний продали таблетки, содержащие в своем составе кодеин.

На сегодня все трое подозреваемых женщин уволены с занимаемых должностей. Согласно санкции статьи им грозит до 3 лет лишения свободы.

Кроме того, в рамках отдельного уголовного производства устанавливается возможная причастность к противоправным действиям руководства аптечной сети.

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