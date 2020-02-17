В Лозовой школьники провалились под лед: двое погибли, один в больнице

Сегодня около 15:00 в Лозовой на водохранилище в районе парка Победа трое подростков провалились под лед. 12-ти и 13-летний мальчики утонули, их 12-летнего товарища удалось спасти.

По данным пресс-службы ГСЧС Харьковской области, около 17:00 местный житель, проезжавший мимо водоема, заметил провалившегося под лед мальчика, который еще держался за край льдины.

Мужчина позвал на помощь водителей проезжавших автомобилей, взял трос и вытащил ребенка на берег. С переохлаждением 12-летнего мальчика доставили в больницу. И только через время он пришел в себя и рассказал, что был на пруду вместе с друзьями.

Спасатели осмотрели водоем и подняли на берег тела двоих погибших школьников.

В настоящий момент, как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, информация зарегистрирована в Лозовском ОП. Обстоятельства устанавливаются.