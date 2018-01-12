В Лозовой соседи спасли детей из пылающего дома

12 января 2018 г. 18:46
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Информация о происшествии поступила в дежурную часть Лозовского отдела полиции 12 января в 13:40.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, возникло незначительное возгорание мебели: кресла и дивана. Пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем детей в возрасте полутора и 6 лет, которые находились дома одни и были закрыты в квартире. В это время их мать находилась в гостях у своей матери.

Благодаря соседям пожар был ликвидирован. Женщина услышала запах дыма и сообщила об этом своему мужу, который затем сломал входные двери и спас детей.

Сейчас дети находятся в детском отделении Лозовской больницы в удовлетворительном состоянии.

Указанное событие внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Проверка продолжается.
 

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