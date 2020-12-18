В Лозовой сын забил отца насмерть

Информация о том, что в квартире обнаружено тело 55-летнего мужчины с телесными повреждениями, поступила в Лозовской отдел полиции 17 декабря.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа. На месте происшествия сотрудники полиции установили, что погибший проживал по указанному адресу вместе со своим 33-летним сыном. Накануне между ними возникла ссора, во время которой мужчина забил отца насмерть. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.