В Лозовой в ДТП с участием скутера пострадал 10-летний мальчик

ДТП с участием микроавтобуса и скутера в Лозовой произошло вечером 23 августа – пострадал водитель двухколесного транспорта и 10-летний мальчик.

В 19:45 на пересечении улиц Соборной и Благовещенской 26-летний водитель Газели при повороте налево не предоставил преимущество в движении ехавшему навстречу скутеру.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 44-летний мужчина, управлявший скутером, и его 10-летний пассажир были госпитализированы. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.286 УК Украины.