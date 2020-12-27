В Лозовой во время пожара в доме мужчина задохнулся угарным газом

В Лозовой пожар в частном доме унес жизнь 48-летнего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 26 декабря в 9:10 на номер «101» поступило сообщение о том, что в Лозовой на ул. М. Шапошникова,38 происходит пожар в частном домовладении.

На момент прибытия пожарных в комнате жилого дома у печки горел деревянный пол на площади 2 кв.м.

Пожарные ликвидировали пожар, не дав распространиться огню на всю площадь дома.

Однако во время тушения пожара в комнате дома было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения, сына хозяйки дома. Он задохнулся угарным газом.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.