В Лозовой во время пожара в доме мужчина задохнулся угарным газом

27 декабря 2020 г. 10:32
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В Лозовой пожар в частном доме унес жизнь 48-летнего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 26 декабря в 9:10 на номер «101» поступило сообщение о том, что в Лозовой на ул. М. Шапошникова,38 происходит пожар в частном домовладении.

На момент прибытия пожарных в комнате жилого дома у печки горел деревянный пол на площади 2 кв.м.

Пожарные ликвидировали пожар, не дав распространиться огню на всю площадь дома.

Однако во время тушения пожара в комнате дома было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения, сына хозяйки дома. Он задохнулся угарным газом.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

 

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