В Лозовой во время пожара в доме мужчина задохнулся угарным газом

В Лозовой пожар в частном доме унес жизнь 48-летнего мужчины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 26 декабря в 9:10 на номер «101» поступило сообщение о том, что в Лозовой на ул. М. Шапошникова,38 происходит пожар в частном домовладении.
На момент прибытия пожарных в комнате жилого дома у печки горел деревянный пол на площади 2 кв.м.
Пожарные ликвидировали пожар, не дав распространиться огню на всю площадь дома.
Однако во время тушения пожара в комнате дома было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения, сына хозяйки дома. Он задохнулся угарным газом.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.