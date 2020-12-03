В Лозовой женщина зарезала своего знакомого во время застолья

В городе Лозовая Харьковской области произошло убийство мужчины, по подозрению в совершении которого правоохранители задержали женщину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, накануне, 2 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Родниковой обнаружено тело 46-летнего мужчины.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что к преступлению причастна 42-летняя лозовчанка, ранее судимая за совершение кражи и убийства.

Как выяснилось, во время распития спиртных напитков между женщиной и мужчиной возникла ссора.

Злоумышленница схватила кухонный нож и ударила им своего знакомого. От полученного ранения мужчина скончался.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.