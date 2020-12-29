В Лозовском районе горел частный дом: погиб мужчина

В Лозовском районе Харьковщины в результате пожара погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар произошел 28 декабря в селе Орелька.

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 18:52.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что на территории частного домовладения в переулке Николая Шапки,3 горела летняя кухня на площади 20 кв.м.

В результате пожара погиб 44-летний мужчина.

В 19:47 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 20:24 - полностью ликвидировали.

Окончательную его причину устанавливают.