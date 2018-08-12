В Лозовском районе мужчина упал с крыши дома

11 августа около 19:57 в полицию поступило сообщение о том, что в Лозовском районе 47-летний мужчина упал с крыши дома во время ремонтных работ.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что житель пгт Панютино проводил ремонтные работы на крыше дома своего соседа и по собственной неосторожности упал с высоты около трех метров.

В результате падения мужчина получил закрытые переломы ребер и сотрясение мозга.

В тяжелом состоянии пострадавшего бригадой скорой медицинской помощи доставили в отделение реанимации районной больницы.

Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

По данному факту полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.