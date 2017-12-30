В Лозовском районе мужчина заживо сжег товарища

В одном из сел Лозовского района нашли сожженное тело местного жителя.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской облатси, полицейские установили и разыскали злоумышленника. Им оказался житель соседнего села 1993 года рождения, ранее судимый, без постоянного места работы.

Злоумышленник зашел в дом потерпевшего, где металлической палкой избил хозяина. После чего вынес его во двор домохозяйства и бросил в погреб. Напоследок облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Потерпевший скончался от ожогового шока.

Молодого человека задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).