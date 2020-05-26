В Лозовском районе перевернулся автомобиль: водитель погиб

26 мая 2020 г. 10:24
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Накануне в 14:40 на трассе Мерефа-Павлоград на участке между поселками Новая Ивановка и и Мальцевское Лозовского района перевернулся автомобиль Kia: 75-летний водитель погиб.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель авто превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы.

От полученных травм водитель скончался на месте.

Информация зарегистрирована в Лозовском ОП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 УК Украины.

 
 

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