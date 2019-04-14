В Лозовском районе подросток попал под поезд и лишился ноги

13 апреля в 19:21 в Лозовскую больницу был доставлен 12-летний мальчик с травматической ампутацией голени, а также переломами и травмами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. В ходе проверки установлено, что подросток был травмирован на железнодорожном пути вблизи станции «Лозовая» электропоездом сообщением «Синельниково - Харьков». Предварительно, парень цеплялся за поезд и сорвался.

После оказания медицинской помощи в тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу Харькова.

Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства происшествия выясняются.