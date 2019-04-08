В лозовской многоэтажке горел балкон

7 апреля в 17:16 спасателям поступило сообщение о пожаре на балконе 6-го этажа 9-этажного жилого дома в 5-м микрорайоне города Лозовая.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, о происшествии пожарным сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма.

Прибывшие на место бойцы ГСЧС с помощью пожарной автолестницы добрались до места возгорания и приступили к тушению пожара.

Уже в 17:29 огонь пожарные локализовали, а в 17:42 ликвидировали.

Огонь уничтожил деревянную обшивку балкона и повредил вещи домашнего обихода, однако квартиру в целом удалось спасти.

В результате пожара никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают.