В лозовской многоэтажке горел балкон

7 апреля в 17:16 спасателям поступило сообщение о пожаре на балконе 6-го этажа 9-этажного жилого дома в 5-м микрорайоне города Лозовая.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, о происшествии пожарным сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма.
Прибывшие на место бойцы ГСЧС с помощью пожарной автолестницы добрались до места возгорания и приступили к тушению пожара.
Уже в 17:29 огонь пожарные локализовали, а в 17:42 ликвидировали.
Огонь уничтожил деревянную обшивку балкона и повредил вещи домашнего обихода, однако квартиру в целом удалось спасти.
В результате пожара никто не пострадал.
Причину возгорания устанавливают.