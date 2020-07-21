В луцкий офис полиции, где Аваков проводит совещание, стреляли

21 июля 2020 г. 15:16
Источник: РБК-Украина
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В помещение полиции, где министр внутренних дел Арсен Аваков проводит совещание относительно переговоров с луцким террористом, стреляли. Ранее Аваков прилетел в город, чтобы координировать работу силовиков. Об этом сообщает местное издание "Волынь".

Как рассказала начальник сектора коммуникации полиции Волынской области Ольга Бузулук, сейчас идет совещание в Главном управлении Нацполиции в Луцке. При этом в офис полиции стреляли.

"В офис полиции стреляли. На втором этаже пробито окно", - говорится в сообщении.

Офис полиции находится неподалеку Театральной площади, где припаркован захваченный террористом автобус

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