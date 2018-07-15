В Луганской области освободили 90 заблокированных под землей шахтеров

В пгт Тошковка Луганской области вывели на поверхность 90 шахтеров, которые в течение 6 часов были заблокированными под землей из-за обесточивания населенного пункта из-за грозы.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины шахты "Тошковская" Николая Козачка.

По словам Козачка, пострадавших нет.

"На тот момент в шахте находилась вторая смена, 90 человек. Они начали работать в 14:00 и должны были закончить в 20:00, но из-за обесточивания остались под землей. Уже ночью свет дали, и в 1:10 ночи люди были на поверхности", — рассказал Козачок.

Шахта продолжила работать в обычном режиме.

По его словам, во время аварии шахтеры прекращают работу и выходят из забоя на участок, где есть приток свежего воздуха. С шахты есть запасные выходы, но они, по данным профсоюзного деятеля, в очень плохом состоянии, поэтому во время аварий шахтеры ждут, когда энергоснабжение восстановят, чтобы подняться на подъемнике.

По словам Козачка, это уже второй случай обесточивания шахты за это лето — в июне шахтеры тоже на несколько часов остались под землей без электричества. Но случаев, когда бы горняки провели под землей больше суток, не было со времен шахтерских забастовок в 1990-х — тогда работники отказывались выходить на поверхность в знак протеста против большой задолженности по зарплате.