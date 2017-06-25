В Луганской области перевернулся автобус из Харькова. Есть пострадавшие

25 июня 2017 г. 17:04
Источник: Левый берег
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В воскресенье на автодороге Беловодск - Станица Луганская в районе с. Нижняя Ольховая Станично-Луганского района перевернулся микроавтобус с людьми, сообщила в фейсбуке спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По предварительной информации водитель Mersedes Sprinter,  31-летний житель Харьковской области, заснул за рулем. Бус, который двигался из Харькова в Станицу Луганскую, съехал с дороги в кювет.

В микроавтобусе были 18 человек. Пять из них отказались от медицинской помощи, 12 госпитализированы, одному оказали помощь на месте.

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