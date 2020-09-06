В Люботине медики реанимировали женщину, которая упала в погреб

06 сентября 2020 г. 11:22
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Под Харьковом медики скорой помощи спасли жизнь женщине, которая упала в погреб.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 5 сентября в 14:26 в службу «103» поступил вызов в Люботин по поводу падения женщины с высоты.

Как выяснилось, 66-летняя местная жительница упала в погреб, из которого ее уже в состоянии клинической смерти вытащил спасатель ГСЧС.

Прибывшая на место вызова, бригада ЭМП во главе с фельдшером сразу начала проведение реанимационных мероприятий.

Сердечно-легочную деятельность у женщины удалось восстановить.

Затем пострадавшую бригада «скорой» госпитализировала в лечебное учреждение.

 

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