В Люботине медики реанимировали женщину, которая упала в погреб

Под Харьковом медики скорой помощи спасли жизнь женщине, которая упала в погреб.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 5 сентября в 14:26 в службу «103» поступил вызов в Люботин по поводу падения женщины с высоты.

Как выяснилось, 66-летняя местная жительница упала в погреб, из которого ее уже в состоянии клинической смерти вытащил спасатель ГСЧС.

Прибывшая на место вызова, бригада ЭМП во главе с фельдшером сразу начала проведение реанимационных мероприятий.

Сердечно-легочную деятельность у женщины удалось восстановить.

Затем пострадавшую бригада «скорой» госпитализировала в лечебное учреждение.