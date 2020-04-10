В Люботине на годовалую девочку упала могильная плита: ребенок скончался в больнице

10 апреля 2020 г. 14:18
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В Люботине в результате несчастного случая погиб годовалый ребенок.

По данному факту полиция проводит расследование, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в полицию 9 апреля около 19:30.

Как установили полицейские, на местном кладбище на годовалого ребенка упала могильная плита. 

Родители сразу доставили девочку в больницу, однако медики констатировали ее смерть.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.   

 

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