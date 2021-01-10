В Люботине ночью произошел пожар во дворе частного домовладения

10 января 2021 г. 12:32
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В Люботине Харьковского района сегодня ночью произошел пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 10 января в 3:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Люботинской 30.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горела хозяйственная постройка на площади 5 кв.м., а также крыша гаража и бани на площади 30 кв.м.

В 4:36 пожар спасателям удалось локализовать. Полностью его потушили в 5:32.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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