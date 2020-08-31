В Люботине обнаружили схрон с большим количеством боеприпасов

31 августа 2020 г. 19:15
Автор: Елена Клименко
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В городе Люботин правоохранители обнаружили схрон боеприпасов.  Оперативники получили информацию о том, что в одном из гаражей хранится большое количество оружия. 

В пятницу правоохранители вместе с взрывотехнической службой провели обыск, в ходе которого обнаружили около трех тонн различного оружия: корпусы ручных гранат, гранатометы, пусковые ракетные двигатели, реактивные противотанковые гранаты, ручные дымовые гранаты, сигнальные, осветительные, противопехотные мины, ящики с патронами,  тротиловые шашки и взрывные устройства. 

Также было установлено, что представители одной из общественных организаций длительное время пользовалась этим помещением.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Наразі внесені відомості в ЕРДР за частиною першою, статті 263 Кримінального кодексу України, це незаконне поводження зі зброєю. Це нежитлове приміщення належить, земельна ділянка - територіальній громаді, тобто власника у нього немає.

На данный момент устанавливаются  лица, которые хранили оружие в гараже.

 

Видео: 

В Люботине обнаружили схрон с большим количеством боеприпасов - 31.08.2020

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