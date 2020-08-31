В Люботине обнаружили схрон с большим количеством боеприпасов

В городе Люботин правоохранители обнаружили схрон боеприпасов. Оперативники получили информацию о том, что в одном из гаражей хранится большое количество оружия.

В пятницу правоохранители вместе с взрывотехнической службой провели обыск, в ходе которого обнаружили около трех тонн различного оружия: корпусы ручных гранат, гранатометы, пусковые ракетные двигатели, реактивные противотанковые гранаты, ручные дымовые гранаты, сигнальные, осветительные, противопехотные мины, ящики с патронами, тротиловые шашки и взрывные устройства.

Также было установлено, что представители одной из общественных организаций длительное время пользовалась этим помещением.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Наразі внесені відомості в ЕРДР за частиною першою, статті 263 Кримінального кодексу України, це незаконне поводження зі зброєю. Це нежитлове приміщення належить, земельна ділянка - територіальній громаді, тобто власника у нього немає.

На данный момент устанавливаются лица, которые хранили оружие в гараже.