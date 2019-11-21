В Люботине подозреваемый в изнасиловании 14-летней девочки пытался пытался убить себя при задержании

В Люботине правоохранители задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетней девочки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области 49-летний подозреваемый приходится потерпевшей отчимом.

Полицейские установили, что родные родители 14-летней девушки умерли. Воспитанием ребенка занимался отчим. Вечером 20 ноября мужчина принудил несовершеннолетнюю к половому контакту.

При задержании злоумышленник, увидев сотрудников полиции, попытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот, его доставили в больницу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.