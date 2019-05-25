В Люботине пьяный дебошир напал на медиков скорой помощи и бросался на полицейских

В Люботине 34-летний мужчина напал на медиков скорой помощи, а затем и на полицейских.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, инцидент произошел 23 мая около 12:30. В полицию и в службу экстренной медицинской помощи поступило сообщение от жителя Люботина о том, что его избили полицейские.

Когда медики приехали предоставить мужчине помощь, он набросился на них с кулаками.

На месте происшествия правонарушитель высказывался нецензурной лексикой в ​​адрес сотрудников полиции и бил кулаками по их служебной машине.

Полицейские попытались урезонить дебошира, однако он стал хватать за одежду одного из них и оторвал форменный погон.

Предварительно, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя правоохранители составили протокол по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.