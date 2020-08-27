В Люботине расстреляли автобус - соцсети (видео)

27 августа 2020 г. 20:06
Автор: Лариса Говина
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Сразу несколько телеграм-каналов опубликовали информацию о стрельбе на Киевской трассе. Как сообщают в социальных сетях, в Харьковской области, возле Люботина, в районе поселка Водяное неизвестные расстреляли микроавтобус. Есть раненые.

В телеграмм-каналах также сообщают, что есть трое пострадавших, кроме того, похищен один человек.

Нардеп Илья Кива на своей странице в Фейсбуке сообщил, что на трассе Киев-Харьков из автоматического ружья был расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены общественного движения "Патриоты - За жизнь", отметил Кива. И добавил, что есть погибшие, кроме того, несколько человек похищено.

В пресс-службе полиции эту информацию на данный момент не подтверждают. Подтвердили лишь факт стрельбы, информацию о возможных жертвах и пострадавших уточняют.

 

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