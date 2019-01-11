В Люботине сгорел дом: пострадали хозяева-супруги

11 января в 5:15 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Люботине, на въезде Алексеевском, 8.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и кровли, а также внутренние конструкции дома на общей площади около 100 кв.м.

Для тушения пожара огнеборцы привлекли дополнительные силы с Новобаварского района.

На пожаре пострадали 34-летняя хозяйка дома и ее 40-летний муж. Они получили незначительные ожоги лица, рук и ног.

Бригада медиков на месте оказала пострадавшим медицинскую помощь, и от дальнейшей госпитализации они отказались.

В 6:25 пожар локализовали, а в 11:39 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.