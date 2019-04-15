В Люботине сгорел самый большой храм. Детали происшествия

К вечеру врач Денис Арман услышал вой сирены. Вышел на улицу и увидел, что Свято-Николаевский Храм, который расположен на центральной улице Люботина, пылает. К нему направляются пожарные машины. Денис также поехал туда, чтобы в случае необходимости помочь людям.

Денис Арман, очевидец

Мы обратились к руководителю тушения пожара с предложением помочь, вынести оттуда вещи и т.д., но пожарные сказали, чтобы мы зону покинули. Сам я как врач оказал помочь мужчине, который пытался спасти церковное имущество и получил травму руки. От госпитализации он отказался.

На момент возгорания храма служба уже закончились. Причина возгорания пока неизвестна. Храм был построен в послевоенный период, когда одна религиозная горожанка завещала свой дом сделать церковью. Последние 25 лет его строили и восстанавливали.

Отец Андрей

Ремонт закінчили нещодавно. Сначала - зовнішній ремонт, потім - внутрішній ремонт… У нас поетапно. Ви розумієте, зовнішні стіни оздоблювали років 8 назад. При мені упродовж п’яти років дзвіницю зробили, пару років назад ми підлогу поміняли.

Однако воскресное пламя почти полностью уничтожило здание. На тушение пожара было подано несколько автомобилей Люботинского отдела ГСЧС, на помощь которым пришлось вызвать харьковских коллег, ведь пламя разгорелось не на шутку и охватило около 200 кв.м.

Игорь Лупандин, зам. нач. ГСЧС в Харьковской области

Коли приїхав наш перший підрозділ – Люботинський, полум’ям була охоплена покрівля, а також внутрішню частину даного храму уже було повністю охоплено вогнем. Гасіння пожежі проводилось підвозом води, чому туди були ще направлені додаткова наша техніка - для того, щоб підвозом води гасити пожежу.

Верующие в шоке от случившегося и говорят, что в Люботине есть только несколько храмов, и потерять хотя бы один - это очень неудобно.

Александр Юрченко, нач. Люботинского ОП

В місці, де ми думаємо, був очаг возгорання, були зібрані решта електроприборів, які знаходилися у церкві. Вони були зібрані та будуть направлені до експертизи. Після отриманої експертизи ми будемо чітко розуміти, що було причиною возгорання в церкві.

Полиция открыла Уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Виновные могут сесть за решетку на срок от 3 до 10 лет. Экспертизы еще продолжаются, причины возгорания устанавливаются.