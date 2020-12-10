В Люботине во время пожара в доме погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 9 декабря в 08:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Соревнования, 62.

На момент прибытия спасателей стало известно, что в доме горели домашние вещи, перекрытия и часть крыши на площади около 50 кв.м.

В очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшего 51-летнего мужчины.

В 9:10 огонь бойцы ГСЧС локализовали и в 10:44 полностью ликвидировали.

По предварительным данным спасателей причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем или нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.