В Люботине во время пожара в доме погиб мужчина

25 декабря 2020 г. 13:13
5 просмотров

В Люботине во время пожара в частном домовладении погиб 84-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 декабря в 16:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на въезде  Сергиевском, 6-г.

Прибывшие на место пожарные установили, что горел жилой дом площадью 90 кв.м и хозяйственная постройка на площади 60 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего.

В 18:45 спасатели локализовали пожар и в 23:00 полностью его ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53