В Люботине во время пожара в доме погиб мужчина

В Люботине во время пожара в частном домовладении погиб 84-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 декабря в 16:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на въезде Сергиевском, 6-г.

Прибывшие на место пожарные установили, что горел жилой дом площадью 90 кв.м и хозяйственная постройка на площади 60 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего.

В 18:45 спасатели локализовали пожар и в 23:00 полностью его ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.