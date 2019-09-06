«В любой момент можем умереть под завалами» Жители дома в центре Харькова опасаются последствий стройки

Это была часть двора - сейчас этот «ползунок», этот дом «уплывает»

Игорь показывает заваленный забор и стену дома по переулку Криничному, 8. Мужчина рассказывает, что строительные работы, которые начались примерно неделю назад вплотную к их дому, в прямом смысле разрушают его.

Игорь Теунов, житель дома, пер. Криничный, 8

Появились непонятные люди, развалили это кафе, вырыли здесь котлован, пошли грунтовые воды, после этого они приостановили работы на неделю. Грунтовые воды, получается, начали подмывать, получается, нашего дома фундамент. Соответственно, завалился забор, стенка - всё валится, никто никаких мер не принимает. Впритык к жилому дому, тем более нельзя было так подрывать под фундамент, на этом доме имеется фундамент, дом очень старый, дом 900-го года

Всего в этом доме живет пять семей, в том числе родители с несовершеннолетними детьми. Люди говорят, с ужасом пережили непогоду накануне вечером. Ведь, если дождь все же пошел бы - они могли бы уже оказаться под завалами.

Ирина Германова, жительница дома, пер. Криничный, 8

У меня есть предположение просто, что люди хотят забрать эту землю за бесценок, просто за бесценок. Мы находимся в центре Харькова, с одной стороны мы граничим c Ботаническим садом, с другой стороны - у нас в двух шагах зоопарк - это «красная линия». Рушится уже всё, я там сейчас вынужденно не нахожусь, потому что это угроза мне и моему ребенку, и моей племяннице в том числе, которая собственница, тоже является несовершеннолетней. То есть мы в любой момент может умереть под завалами

Ирина рассказывает, что уже получала звонки от вероятного владельца застройки с предложениями выкупить квартиру. Но предложенная им цена больше соответствует стоимости полуразрушенного домика в заброшенном поселке.

Местные говорят, что на месте строительства скорее всего появится развлекательно-гостиничный комплекс с подземным паркингом. Из-за чего люди ставят под сомнение наличие разрешения на это строительство, учитывая ранее заболоченную территорию по улице Клочковской.

Святослав, житель дома, пер. Криничный, 8

Они рыли-рыли-рыли к тому моменту, рыли - дошли до грунтовых вод, резко остановились, и забор стоял, потом - оп! - через 3 дня он упал. Я в этом усматриваю умышленный подкоп специально, чтоб захватить территорию, потому что по ихней GPS навигации они «отлупасили» у нас метр тридцать земли

Между тем в Департаменте градостроительства и архитектуры Шевченковского района на вопрос относительно того, был ли согласован проект строительства и предоставлены разрешения на него, в телефонном разговоре журналистам «АТН» ответить не смогли. Посоветовали направить информационный запрос.

Между тем жильцы дома опасаются, что дом может рухнуть уже в ближайшее время