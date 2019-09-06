В магазине под Харьковом ночью подорвали банкомат

6 сентября около 4:20 в поселке Слобожанское Кегичевского района неизвестные подоровали банкомат.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию от продавщицы магазина поступила информация о том, что неизвестные разбили стекло на окне магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри.

Деньгами злоумышленники завладеть не смогли и скрылись с места происшествия.

В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на месте работают специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции и передвижная криминалистическая лаборатория.

Информация зарегистрирована в Кегичивском отделении полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства происшествия выясняются.