 

В магазине под Харьковом ночью подорвали банкомат

06 сентября 2019 г. 10:05
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6 сентября около 4:20 в поселке Слобожанское Кегичевского района неизвестные подоровали банкомат.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию от продавщицы магазина  поступила информация о том, что неизвестные разбили стекло на окне магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри. 

Деньгами злоумышленники завладеть не смогли и скрылись с места происшествия. 

В результате происшествия никто не пострадал. 

Сейчас на месте работают специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции и передвижная криминалистическая лаборатория.

Информация зарегистрирована в Кегичивском отделении полиции. 

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. 

Все обстоятельства происшествия выясняются.   

 

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