В магазине под Харьковом ночью подорвали банкомат

6 сентября около 4:20 в поселке Слобожанское Кегичевского района неизвестные подоровали банкомат.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию от продавщицы магазина поступила информация о том, что неизвестные разбили стекло на окне магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри.
Деньгами злоумышленники завладеть не смогли и скрылись с места происшествия.
В результате происшествия никто не пострадал.
Сейчас на месте работают специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции и передвижная криминалистическая лаборатория.
Информация зарегистрирована в Кегичивском отделении полиции.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Все обстоятельства происшествия выясняются.