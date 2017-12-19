В Малиновке мужчина выстрелил из карабина в двух парней

19 декабря 2017 г. 12:14
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Сообщение о происшествии поступило в Чугуевский отдел полиции 18 декабря около 21:55 от фельдшера районной больницы.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, многочисленные огнестрельные ранения нижних конечностей и плечевого сустава парни 17 и 19 лет получили около пгт Малиновка в результате выстрела 43-летнего жителя города Харькова из охотничьего ружья "Мозберг".

Владелец оружия доставил пострадавших в больницу.

Пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, понадобилось хирургическое вмешательство. Состояние 17-летнего парня стабильное тяжелое, 19-летнего - в тяжелом состоянии медики транспортировали в больницу Харькова. 

Вещественные доказательства изъяты.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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