В Малой Даниловке из горящего коттеджа эвакуировали парня

В пресс-службе ГСЧС сообщили о том, что 10 октября в 17:26 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном жилом доме на ул. Сиреневой, 7 в поселке Малая Даниловка Дергачевского района области.

К месту происшествия сразу отправились 2 оперативные отделения 32-й пожарно-спасательной части ГСЧС Харькова. На момент прибытия спасателей стало известно, что огонь успел охватить крышу дома и чердачное помещение второго этажа на общей площади 100 кв.м. Также рядом с домом полностью пылала хозяйственная постройка площадью 16 кв.м.

Как было впоследствии установлено, пожар возник именно в этом сооружении и затем перекинулся на жилой дом. Кроме того, пытаясь потушить огонь, получил отравление угарным газом молодой человек 1999 года рождения. Его госпитализировали в токсикологическое отделение 2-й Харьковской клинической больницы.

Учитывая масштабность пожара, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Была организована разведка пожара, которая установила, что других людей внутри горящего дома не было.

Всего на месте происшествия работали около 45 спасателей, 7 пожарных автоцистерн, автомобиль газодымозащитной службы, автолестница, штаб пожаротушения и учебное подразделение Национального университета гражданской защиты Украины.

На тушение огня пожарными подано 6 пожарных стволов, сформировано 4 боевых участка.

В 19:54 состоялась локализация огня. В 21:15 пожар полностью ликвидировали. Благодаря оперативным действиям спасателей внутренние жилые помещения коттеджа не пострадали, две трети крыши также были спасены.

Причина возникновения возгорания выясняется.