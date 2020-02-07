В Малой Даниловке из-за печного отопления в доме произошел пожар

Сегодня ночью в поселке Малая Даниловка Дергачевского района произошел пожар в одном из частных жилых домов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 7 февраля в 3:36 спасателям поступила информация о пожаре в частном доме на ул. Малоданиловский Шлях, 70. Там горела пристройка к жилому дому, в котором располагалась котельная и хозяйственное помещение.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что площадь горения составляла 25 кв.м.. и кроме пристройки, горела еще и крыша дома.

Уже в 4:04 бойцы ГСЧС локализовали пожар. Окончательно пожар был ликвидирован в 4:51.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Жилые помещения не пострадали.

Жертв и пострадавших нет, отметили в ГСЧС.