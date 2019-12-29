В Малой Даниловке ночью загорелся частный дом

29 декабря 2019 г. 10:18
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В поселке Малая Даниловка Дергачевского района сегодня ночью загорелся частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 29 декабря в 2:41 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном жилом доме на ул. Харьковского метрополитена.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить крышу дома и помещения второго этажа на общей площади 200 кв.м.

Всего на месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 спасателей.

В 3:21 огонь локализовали. В 5:37 пожар полностью ликвидировали.

Причину его возникновения выясняют.
 

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