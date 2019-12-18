В Марьинке из-за обстрела боевиков погиб мирный житель

18 декабря 2019 г. 15:51
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В зоне ООС на Донбассе от пули русских оккупантов погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил.

По данным сводки ООС, сегодня, около 12:00, в Марьинке в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, были ранен мирный житель.

Военные из состава Объединенных сил оперативно эвакуировали раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела.

Однако спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу.

«Эта гибель мирного жителя в Марьинке еще раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса», - отметили в штабе ООС.

Напомним, как сообщалось, 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

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