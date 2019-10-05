 

В Марьинке прогремел взрыв в жилом доме: двое погибших

05 октября 2019 г. 20:50
2 просмотра

В Марьинке Донецкой области сегодня в одном из многоквартирных домов прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла около 15.20. Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.

В квартире, где произошел взрыв, обнаружены тела двоих погибших - мужчины и женщины.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы.

Сейчас устанавливают причины взрыва и обстоятельства гибели людей.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.