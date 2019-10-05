В Марьинке прогремел взрыв в жилом доме: двое погибших

В Марьинке Донецкой области сегодня в одном из многоквартирных домов прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла около 15.20. Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.

В квартире, где произошел взрыв, обнаружены тела двоих погибших - мужчины и женщины.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы.

Сейчас устанавливают причины взрыва и обстоятельства гибели людей.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.