В Мариуполе мужчина захватил заложников и угрожал взорвать отделение банка

10 декабря 2020 г. 18:20
Источник: Левый берег
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Мужчина с ножом и неизвестным предметом в руках угрожал взорвать банковское отделение в Мариуполе. Нападающий взял в заложники трех работниц и требовал прибытия руководства полиции.

В результате спецоперации полицейские обезоружили и задержали мужчину. Заложниц освобождены, никто не пострадал, сообщает пресс служба полиции Донецкой области.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о нападении на филиал банка по ул. Лепорского в Левобережном районе Мариуполя и захват заложников. Злоумышленник зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Мужчина закрыл трех работниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будет выполнено его требования. Нападающий требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов ", - говорится в сообщении.

На место в течение 5 минут прибыла полиция во главе с начальником областного главка, а также спасатели и другие экстренные службы. В ходе развернутой спецоперации была организована работа следственно-оперативных групп, переговорщиков, спецназовцев корда, роты полиции особого назначения, взрывотехников и кинологов.

В ходе переговоров полицейские предложили обменять женщин на себя. Однако тот не согласился и вел себя агрессивно. Мужчина выдвинул новые требования. Следовательно, было принято решение задержать его.

Злоумышленником оказался 30-летний житель Торецка. Взрывотехники опасных предметов в коробке не обнаружили.

Задержанному инкриминируют ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Продолжаются следственные действия.

 

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