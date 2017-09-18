В Марселе женщина облила кислотой четырех студенток из США

По словам задержанной женщины, она сама когда-то стала жертвой подобной атаки и хотела, чтобы другие тоже это почувствовали на себе.

Во французском Марселе местная женщина облила соляной кислотой четырех американских студенток, злоумышленница задержана.

Полиция Марселя сообщила, что нападение, которое было совершено в воскресенье утром на железнодорожном вокзале Saint-Charles в Марселе не связан с терроризмом.

Две пострадавшие девушки получили поверхностные ожоги лица и глаз, другие пребывают в состоянии шока.

В связи с инцидентом была задержана 41-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что «сошла с ума и не хотела причинить вред кому-то конкретно». По ее словам, она сама когда-то стала жертвой подобной атаки и хотела, чтобы другие тоже это почувствовали на себе.

Жертвы нападения являются студентками Бостонского колледжа, и учились в Европе. Трое из них - по программе колледжа в Париже, а четвертая - в бизнес школе в Копенгагене.

