В Марселе женщина облила кислотой четырех студенток из США

18 сентября 2017 г. 11:46
Источник: УНИАН
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По словам задержанной женщины, она сама когда-то стала жертвой подобной атаки и хотела, чтобы другие тоже это почувствовали на себе.

Во французском Марселе местная женщина облила соляной кислотой четырех американских студенток, злоумышленница задержана.

Полиция Марселя сообщила, что нападение, которое было совершено в воскресенье утром на железнодорожном вокзале Saint-Charles в Марселе не связан с терроризмом.

Две пострадавшие девушки получили поверхностные ожоги лица и глаз, другие пребывают в состоянии шока.

В связи с инцидентом была задержана 41-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что «сошла с ума и не хотела причинить вред кому-то конкретно». По ее словам, она сама когда-то стала жертвой подобной атаки и хотела, чтобы другие тоже это почувствовали на себе.

Жертвы нападения являются студентками Бостонского колледжа, и учились в Европе. Трое из них - по программе колледжа в Париже, а четвертая - в бизнес школе в Копенгагене.
 

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