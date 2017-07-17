В машине на границе пункта пропуска «Гоптовка» обнаружили оружие и патроны

Сегодня на границе с Россией пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили скрытые в автомобиле патроны.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в пункте пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыл автомобиль «Киа» под управлением гражданина Украины 1964 года. Во время погранично-таможенного контроля на салон автомобиля сработала служебный пограничный пес. В ходе дальнейшего осмотра в бардачке салона автомобиля было обнаружено 50 патронов калибра 5,6 мм до малокалиберного оружия.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, которым и передали водителя и изъяты предметы.