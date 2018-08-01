В Мексике разбился самолет с более 100 пассажирами на борту

В Мексике разбился пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico вблизи аэропорта в городе Виктория-де-Дуранго.

Об этом сообщает Reuters.

На борту самолета находилось 97 пассажиров и четыре члена экипажа.

Со слов представителя властей штата, самолет совершил "вынужденную посадку". Самолет выполнял рейс в Мехико.

BBC News сообщают, что рядом с местом крушения, у шоссе, видели пассажиров просивших о помощи.

Губернатор штата Дуранго в своем Twitter написал, что при крушении самолета никто не погиб.

"Подтверждается, что не было погибших в инциденте с рейсом AM2431. В данный момент там находится часть кабинета (штата) во главе с координатором Росарио Кастро, чтобы оказать помощь раненым и сотрудничать с властью аэропорта", - говорится в сообщении Дуранго.