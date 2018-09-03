В Мелитополе мужчина при ссоре ударил ножом жителя Харьковщины

В Мелитополе во время конфликта с местным жителем от ножевого ранения пострадал житель Харьковской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

1 сентября около 17:00 в полицию Мелитополя поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили мужчину с ножевым ранением туловища.

Полицейские установили, что на улице Ломоносова в Мелитополе между 18-летним жителем Харьковской области и местным жителем внезапно возник конфликт.

Во время ссоры злоумышленник ударил ножом потерпевшего в туловище и скрылся с места происшествия.

Полицейские установили личность злоумышленника и за совершение данного преступления задержали жителя Мелитополя 1967 года.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.