В Мелитополе мужчина при ссоре ударил ножом жителя Харьковщины

03 сентября 2018 г. 15:59
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В Мелитополе во время конфликта с местным жителем от ножевого ранения пострадал житель Харьковской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

1 сентября около 17:00 в полицию Мелитополя поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили мужчину с ножевым ранением туловища.

Полицейские установили, что на улице Ломоносова в Мелитополе между 18-летним жителем Харьковской области и местным жителем внезапно возник конфликт. 

Во время ссоры злоумышленник ударил ножом потерпевшего в туловище и скрылся с места происшествия.

Полицейские установили личность злоумышленника и за совершение данного преступления задержали жителя Мелитополя 1967 года. 

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. 

 

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