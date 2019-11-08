В Мерефе 4-летний ребенок застрял в стиральной машине

08 ноября 2019 г. 10:05
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В Мерефе спасатели освободили 4-летнего ребенка, который залез в стиральную машину и там застрял.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 7 ноября в 17:10 спасателям поступило сообщение о том, что в частном доме по ул. 8 Марта, 26 маленький ребенок оказался зажатым в стиральной машине.

Прибывшие на вызов спасатели выяснили, что мальчик 2015 рождения залез в стиральную машину, из которой потом никак не смог самостоятельно выбраться.

Спасатели сразу успокоили мальчика и его маму и сообщили, что сейчас будет все в порядке.

Ребенка осторожно извлекли из стиральной машины и передали матери.

 

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