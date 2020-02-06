В Мерефе горело частное домовладение

06 февраля 2020 г. 10:05
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В Харьковской области в одном из частных домовладений произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 5 февраля в 13:07 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в городе Мерефа по улице Горького, 17.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что горит крыша хозяйственной постройки и домашние вещи на площади 40 м.кв.

В 13:25 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 15:12 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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